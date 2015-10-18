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والكوت: نستطيع الفوز على أي فريق.. حتى لو كان بايرن ميونيخ

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والكوت: نستطيع الفوز على أي فريق.. حتى لو كان بايرن ميونيخ والكوت: نستطيع الفوز على أي فريق.. حتى لو كان بايرن ميونيخ

قال ثيو والكوت لاعب أرسنال إن فريقه قادرا على هزيمة أي منافس بعد فوزه بثلاثية دون رد على مضيفه واتفورد السبت في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وواصل فريق المدفعجية نتائجه الرائعة بالتغلب على واتفورد بعدما تفوق على مانشستر يونايتد بثلاثة أهداف دون رد في الجولة الثامنة من الدوري.

ويستضيف أرسنال فريق بايرن ميونيخ بطل ألمانيا الثلاثاء المقبل على ملعب الإمارات في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وقال والكوت للصحفيين:"مواجهة بايرن تحد كبير لنا لكننا سنكون على ملعبنا ووسط جمهورنا ولابد أن نقدم نفس الأداء الذي ظهرنا به أمام يونايتد".

وأضاف "نعلم بأننا قادرون على هزيمة أي فريق وسنكون على أتم استعداد قبل مواجهة بايرن".

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