مباحث الخانكة تستعيد سيارة نقل مسروقة خلال ساعات فى القليوبية

نجحت مباحث القليوبية فى استعادة سيارة نقل محملة بالخضراوات استولى عليها 5 عاطلين بعد تهديد صاحبها بالأسلحة الآلية أثناء سيره بمركز الخانكة، قامت قوات الأمن بمطاردة الجناة، وتم إعادة السيارة وضبط أحد الجناة وبحوزته بندقية خرطوش واعترف بارتكابه الواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية إخطارًا بالواقعة من المقدم حمادة عبد العزيز رئيس مباحث مركز الخانكة، تبين أنه أثناء قيادة المدعو كرم عبد المنعم أحمد 35 سنة سائق سيارة محملة بالخضراوات بطريق كفر حمزة أمام قرية سسل – دائرة مركز الخانكة وبرفقته بائعا خضراوات اعترضت طريقهم سيارة يستقلها خمسة أشخاص يحملون أسلحة نارية قاموا بإطلاق الأعيرة النارية واستولوا على السيارة وحمولتها والهواتف الخاصة بهم وفروا هاربين.

واستغاث المجنى عليه بالنقيب حازم خيال ضابط مباحث مركز الخانكة والمعين بالقول الأمنى بطريق الإسماعيلية والقوة المرافقة فقام بمطاردة الجناة والذين بادروا بإطلاق أعيرة نارية صوب القوات وتبادل معهم إطلاق الأعيرة النارية، حتى تمكن من ضبط السيارة المستولى عليها وبها الخضراوات وضبط أحد الجناة المدعو "على.ع" 33 سنة عاطل وبحوزته سلاح نارى بندقية خرطوش و7 طلقات حية من ذات العيار وفارغ طلقة.

وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بالاشتراك وكل من "محمد.س" 34 سنة عاطل هارب وآخرين جار تحديدهم، وقرر بأن السيارة مرتكبة الحادث تم تأجيرها من معرض بشبرا الخيمة.

وتبين وجود آثار لطلقة نارية بالجانب الأيمن لباب سيارة المجنى عليه، تم التحفظ على السيارة والمتهم، جار تكثيف الجهود لتحديد وضبط المتهمين الهاربين والسلاح المستخدم وتحرر عن ذلك المحضر رقم 22065 جنح مركز الخانكة لسنة 2015م وجار العرض على النيابة العامة.