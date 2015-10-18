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الأمن العام يضبط 79 قطعة سلاح و12 ألف هارب من أحكام

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الأمن العام يضبط 79 قطعة سلاح و12 ألف هارب من أحكام الأمن العام يضبط 79 قطعة سلاح و12 ألف هارب من أحكام
وجه قطاع مصلحة الأمن العام حملات أمنية لضبط الخارجين عن القانون، أسفرت عن ضبط 79 قطعة سلاح نارى، وورشة لتصنيع الأسلحة النارية والإتجار فيها، و183 قضية مخدرات، و5 تشكيلات عصابية، و3 متهمين لقيامهم بممارسة أعمال البلطجة والسرقة بالإكراه، و50 هاربًا من أحكام المراقبة ومطلوب ضبطهم فى قضايا، وتنفيذ 12998 حكمًا قضائيًا متنوعًا، وإعادة 19 سيارة مُبلغ بسرقتها، وضبط 516 دراجة بخارية مخالفة.

تأتى هذه الحملات فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين عن القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.
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