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سقوط 19 هاربا من أحكام قضائية و12 مسجل خطر فى حملة أمنية بالسويس

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سقوط 19 هاربا من أحكام قضائية و12 مسجل خطر فى حملة أمنية بالسويس سقوط 19 هاربا من أحكام قضائية و12 مسجل خطر فى حملة أمنية بالسويس
تمكن ضباط المباحث الجنائية بمديرية أمن السويس، خلال حملة أمنية موسعة أمس، من ضبط 19 من الهاربين من أحكام قضائية.

وكان اللواء جمال موسى عبد البارى، مدير أمن السويس، قد أصدر تعليمات لإدارة البحث الجنائى برئاسة العميد محمد والى، ورئيس المباحث محمد شرباش، بشن حملات موسعة لضبط الخارجين على القانون، وأسفرت الحملات عن ضبط 8 من الخارجين على القانون ومشتبه فيهم، كما تم ضبط 12 مسجل خطر و7 دراجات نارية بدون لوحات معدنية أثناء تمشيط عدد من الأحياء، تم التحفظ على المتهمين وجار تحرير محاضر بالوقائع وإخطار النيابة لتولى التحقيقات.

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