ضبط سيارة محملة بـ8400 لتر بنزين مدعم قبل بيعها فى السوق السوداء بالمحلة

تمكن ضباط قسم مباحث التموين بالمحلة وسمنود من ضبط سيارة أمام قرية بشبيش مركز المحلة محملة بـ8400 لتر بنزين 80 مدعم قبل بيعها فى السوق السوداء.

تلقى اللواء نبيل عبد الفتاح، مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد أحمد الخواجة مدير إدارة مباحث التموين بالغربية بتمكن المقدم حسام الغريب رئيس قسم مباحث التموين بالمحلة وسمنود والقوة المرافقة له من ضبط السيارة رقم 4381ع ه أ قيادة محمد.ح.س 45 سنة مقيم قرية نشيل مركز قطور أثناء مرورها أمام قرية بشبيش مركز المحلة محملة بـ8400 لتر بنزين 80 مدعم قبل بيعها فى السوق السوداء.

وتحرر المحضر رقم 46572 جنح مركز المحلة وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.