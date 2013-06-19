الممثل الشاب إيان سومر هيلدر.. من مصاص دماء إلى رجل عسكري

كتب : أ ش أ منذ 22 دقيقة

يقوم الممثل الشاب إيان سومرهيلدر بطل المسلسل التلفزيوني الأمريكي "ذا فامباير دايري" أو "مذكرات مصاص الدماء"، ببطولة فيلم بعنوان "ذا أنومالي" يجسد فيه دورا بعيدا تماما عن هذا المجال وهو دور رجل عسكري قديم.

وذكر الموقع الفرنسي "فواسي أف أر" أن السينما اجتذبت هذا الممثل الشاب الملقب بمصاص الدماء الأكثر وسامة وجاذبية، فبعد أن تم اختياره للعب دورالبطل الذي يعاني من السادية في فيلم "50 ظلا للرمادي"، سيقوم أيضا ببطولة هذا الفيلم الجديد الذي يحكي قصة رجل عسكري قديم يستيقظ ليجد نفسه في سيارة "فان" وبجواره طفل مخطوف.

ويضيف الموقع أن هيلدر لن يترك مسلسل مذكرات مصاص الدماء، لكنه استغل فترة الراحة بين موسم وموسم، ليجد نفسه مجال في السينما وبهذا سيطمئن عشاق هيلدر إذ أنه لن يكون ممتعا أبدا مشاهدة مصاصي دماء دون وجود مصاص الدماء الأكثر وسامة.