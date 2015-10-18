انتهاء التصويت فى السفارة المصرية بنيوزيلندا.. وبدء عملية فرز الأصوات

أغلقت السفارة المصرية بولينجتون صناديق الاقتراع لليوم الثانى من انتخابات المصريين بالخارج فى مرحلتها الأولى والتى انطلقت أمس السبت، لتصبح بذلك نيوزيلندا فى أقصى الطرف الشرقى من الكرة الأرضية أول مقر انتخابى تنتهى فيه عملية التصويت لانتخابات مجلس النواب الجديد.

وتفتح اللجان الانتخابية ببعثات مصر بالخارج وعددها ١٣٩ بعثة أبوابها فى الساعة التاسعة صباحا بتوقيت كل دولة وتستمر عملية التصويت حتى التاسعة مساء.

ووقفا للضوابط التى حددتها اللجنة العليا للانتخابات، فإن عملية فرز الأصوات تجرى فور إغلاق صناديق الاقتراع فى جميع المقار الانتخابية فى الخارج.

- لليوم الثانى..المصريون فى الأردن يواصلون الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات