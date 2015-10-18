بالصور.. إقبال ملحوظ للناخبين فى لجان مثلث حلايب وشلاتين

حصل اليوم السابع على أول صور من أمام قرية أبو رماد التابعة لمثلث حلايب وشلاتين بالبحر الأحمر، حيث شهدت لجان حلايب وشلاتين وخاصة أبو رماد إقبالا ملحوظا فى التصويت.

من ناحية أخرى قال الشيخ محمد طاهر سدو من مشايخ قبائل حلايب وشلاتين إن عددا كبيرا من مشايخ القبائل يحشدون من داخل الأودية الجبلية المواطنين للإدلاء بأصواتهم.

وأضاف سدو سيكون هناك نائب خاص بحلايب وشلاتين، فهذا حلم بالنسبة لأبناء المثلث، لذا فإن هناك احتمالات أن تكون أكبر نسبة مشاركة فى دوائر المحافظة.

تضم محافظة البحر الأحمر 3 دوائر تضم 109 لجان مركزية و142 لجنة فرعية وعدد مرشحين يزيد عن 264.7 ألف.

ويتنافس فى اللجنة الأولى "مدينة الغردقة رأس غارب" 41 مرشحا للفوز بمقعدين، حيث يصوت 174 ألفا و195 ناخبا فى 94 لجنة فرعية و65 لجنة مركزية.

وفى الدائرة الثانية مركز سفاجا وتضم "مدن سفاجا والقصير مرسى علم" يتنافس 15 مرشحا على مقعد واحد ويصوت 79 ألفا و284 ناخبا فى 43 لجنة فرعية و39 لجنة مركزية.

وفى الدائرة الثالثة "حلايب وشلاتين" ومقرها مركز مدينة الشلاتين "يتنافس 4 مرشحين على مقعدها الوحيد لحصد أصوات 11 ألفا و269 ناخبا يصوتون فى 5 لجان فرعية تشرف عليها 5 لجان مركزية".

كما يصوت الناخبون لاختيار قائمة من الـ4 المتنافسة فى قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد وهى "فى حب مصر" و"ائتلاف الجبهة الوطنية وتيار الاستقلال" و"نداء مصر" و"كتلة الصحوة الوطنية المستقلة".

ويضم قطاع الصعيد محافظات "الجيزة وبنى سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج والأقصر وقنا وأسوان الفيوم والوادى الجديد والبحر الأحمر" لتفوز قائمة واحدة بـ45 نائبا فى برلمان 2015.



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