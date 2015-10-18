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مديرية الصحة بالقليوبية تعلن بدء حملة تطعيم ضد "الفلاريا" حتى 22 أكتوبر

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مديرية الصحة بالقليوبية تعلن بدء حملة تطعيم ضد "الفلاريا" حتى 22 أكتوبر مديرية الصحة بالقليوبية تعلن بدء حملة تطعيم ضد "الفلاريا" حتى 22 أكتوبر
أعلن الدكتور محمد لاشين وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، عن قيام حملة ضد مرض "الفلاريا"، مشيرا إلى أن الحملة تستمر حتى يوم 22 من الشهر الجارى، وذلك فى 3 إدارات صحية هى "طوخ، وشبين القناطر، والقناطر الخيرية".

وأضاف وكيل وزارة الصحة، أن الحملة بدأت بالإدارة الصحية بطوخ بقرية كفر العمار، وذلك من يوم 17 إلى يوم 18، يليها عزبة الصالحية من يوم 19 إلى 20 أكتوبر الجارى، ثم قرية كفر الرجالات من يوم 21 إلى 22 أكتوبر الجارى.

وأشار البيان إلى أن الحملة بدأت فى شبين القناطر بقرية نوى وتستمر من يوم 17 إلى 18 أكتوبر الجارى، وقرية نوب طحا من يوم 18 وحتى 20 أكتوبر الجارى، وقرية كفر الدير من يوم 20 إلى 22 أكتوبر الجارى.

وفى القناطر الخيرية، بدأت الحملة بعذبة كفر سليم وذلك من يوم 17 وحتى 18 أكتوبر الجارى، وكفر عليم من يوم 19 وحتى 20 أكتوبر الجارى، وعذبة الأحمين من يوم 21 وحتى 22 أكتوبر الجارى.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن ميعاد اخذ العينات يبدأ فى العاشرة مساءا بكل الإدارات الصحية، مشيرا إلى أنه سيتم حصر جميع الحالات غير المحصنة.

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مصر 365