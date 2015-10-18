أخبار عاجلة

بالتفاصيل: تعرف على التحويلات المرورية في سيدى جابر بالإسكندرية.. والتنفيذ اليوم -
أبو ريدة: البطولة العربية ستعيد السياحة للبلاد من جديد -
صفات و مميزات برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
القاهرة أبوظبي - الجمعة 7 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
جارديم: «موناكو جاهز لأنجيه.. ومبابي يحتاج للحفاظ على نفسه» -
صحيفة إيطالية: محمد صلاح يقترب من البريميرليج -
برنامج مساء dmc مع أسامة كمال - حلقة الجمعة 7-4-2017 - Masaa Dmc -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

مدير أمن القليوبية يكرم 3 ضباط تقديرًا لجهودهم فى ضبط العناصر الإجرامية

Google+ Print
مدير أمن القليوبية يكرم 3 ضباط تقديرًا لجهودهم فى ضبط العناصر الإجرامية مدير أمن القليوبية يكرم 3 ضباط تقديرًا لجهودهم فى ضبط العناصر الإجرامية
كرم اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية، قوتى نقطة شرطة أبوالغيط بالقناطر وقسم تأمين العبور لجهودهم فى ضبط عدد من العناصر الإجرامية من حائزى المخدرات والأسلحة، واسترداد سيارة مسروقة.

والضباط المكرمون هم الملازم أول محمد أنور رئيس نقطة أبوالغيط، والملازم أول عبدالله عامر، الضابط بإدارة تأمين العبور، والملازم أول هانى الخولى، الضابط بإدارة تأمين العبور.

وأكد مدير الأمن خلال التكريم الذى حضره العميد عصام الغزالى مدير العلاقات العامة بالمديرية، على استمرار الحملات الأمنية لضبط الخارجين عن القانون والبلطجية وقطاع الطرق والذين يرتكبون أعمال البلطجة وترويع المواطنين بمختلف مدن المحافظة.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365