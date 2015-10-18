مدير أمن القليوبية يكرم 3 ضباط تقديرًا لجهودهم فى ضبط العناصر الإجرامية

كرم اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية، قوتى نقطة شرطة أبوالغيط بالقناطر وقسم تأمين العبور لجهودهم فى ضبط عدد من العناصر الإجرامية من حائزى المخدرات والأسلحة، واسترداد سيارة مسروقة.

والضباط المكرمون هم الملازم أول محمد أنور رئيس نقطة أبوالغيط، والملازم أول عبدالله عامر، الضابط بإدارة تأمين العبور، والملازم أول هانى الخولى، الضابط بإدارة تأمين العبور.

وأكد مدير الأمن خلال التكريم الذى حضره العميد عصام الغزالى مدير العلاقات العامة بالمديرية، على استمرار الحملات الأمنية لضبط الخارجين عن القانون والبلطجية وقطاع الطرق والذين يرتكبون أعمال البلطجة وترويع المواطنين بمختلف مدن المحافظة.

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