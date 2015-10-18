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محافظ الفيوم ومدير الأمن يتفقدان عدد من اللجان الانتخابية

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محافظ الفيوم ومدير الأمن يتفقدان عدد من اللجان الانتخابية محافظ الفيوم ومدير الأمن يتفقدان عدد من اللجان الانتخابية
قام المستشار وائل مكرم محافظ الفيوم يرافقه اللواء ناصر العبد مدير أمن الفيوم بجولة تفقدية علي لجان الإنتخابات البرلمانية 2015 للإطمئنان علي سير العمل وتذليل اي عقبات قد تواجه العملية الإنتخابية وحلها فوراً، حيث تفقد لجان مدرسة الناصرية الإعدادية والثانوية بنات وعدد من اللجان بمدينة الفيوم .

وأكد محافظ الفيوم علي الوقوف من جميع المرشحين علي مسافة واحدة تطبيقاً لمبدأ الحياد الكامل لكافة المرشحين، وحذر المحافظ العاملين بالديوان العام والوحدات المحلية من الإنحياز لأي مرشح خلال فترة الإنتخابات،كما أكد علي تطبيق تعليمات اللجنة العليا للإنتخابات كاملة للخروج من ماراثون الإنتخابات بالشكل الحضاري اللائق

ويذكر ان محافظة الفيوم يقدر عدد الناخبين بها حوالى 1,713,000 ناخب، يتنافس بها 131 مرشح انتخابى على 15 مقعد فردى بالاضافة الى 4 قوائم ضمن قوائم الصعيد.

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مصر 365