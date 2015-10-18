صحة الاسكندرية: تسهيل إنهاء إجراءات الحجاج بالحجر الصحى بقاعدة البيانات

قال الدكتور مجدى حجازى فى تصريح صحفى أن إدارة الحجر الصحى بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية قد أنهت موسم الحج 2015 بنجاح، حيث تمت مناظرة 5765 حاج قادم إلى مطار برج العرب بالإسكندرية من بين 17311 حاج على مستوى الجمهورية.

وأضاف حجازى فى بيان صادر من مديرية الصحة منذ قليل انه ولأول مرة في تاريخ الحجر الصحي يكون هناك قاعده بيانات الكترونية لجميع الحجاج القادمين تم تصميمها بمعرفه مركز المعلومات بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية بالتعاون مع إدارة الحجر الصحي بالمديرية حتى يسهل متابعة حالة كل حاج عقب عودته ولمدة 3 أسابيع.

يذكر أن الحجر الصحي يقوم بالكشف على الحجاج عقب عودتهم بعد أداء فريضة الحج للتأكد من عدم وجود أعراض مرضية حيث تهدف الإدارة إلى منع تسرب الأمراض الوبائية الخاضعة للوائح الصحة العالمية، والتي تنتقل من مراكز توطنها إلى البلاد الخالية منها، حيث يطبق الأطباء والمراقبون الصحيين إجراءات الوقاية بميناء الوصول على الأفراد والبضائع ووسائل النقل.