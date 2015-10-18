صور|| عبدالرحيم علي يدلي بصوته في لجنة انتخابية بنادي الزمالك

قام الكاتب الصحفى عبدالرحيم علي، اليوم، بالإدلاء بصوته فى اللجنة الانتخابية بنادى الزمالك، في اليوم الأول من الانتخابات البرلمانية 2015.

ويذكر أن عبدالرحيم على مرشح في انتخابات النواب عن دائرة الدقي والعجوزة.