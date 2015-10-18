صور|| عبدالرحيم علي يدلي بصوته في لجنة انتخابية بنادي الزمالك

قام الكاتب الصحفى عبدالرحيم علي، اليوم، بالإدلاء بصوته فى اللجنة الانتخابية بنادى الزمالك، في اليوم الأول من الانتخابات البرلمانية 2015.
ويذكر أن عبدالرحيم على مرشح في انتخابات النواب عن دائرة الدقي والعجوزة.
وانطلقت، صباح اليوم، المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب في 14 محافظة، وتستمر حتى التاسعة مساءً على مدى يومين، و27 مليون ناخب مقيدون في قاعدة البيانات يحق لهم التصويت من أصل 55.6 مليون في أكثر من 100 لجنة عامة على مستوى محافظات الجمهورية، وسط مراقبة من عدد من المنظمات الدولية، وتأمين من قوات الجيش والشرطة.