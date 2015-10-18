بالصور.. رئيس أركان القوات المسلحة يتفقد لجان أسيوط الانتخابية

وتفقد الفريق محمود حجازى رئيس أركان القوات المسلحة يرافقه المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط ،استعدادا بعض اللجان الانتخابية بدائرة بندر أسيوط لمتابعة عملية التصويت والإقبال من المواطنين، حيث استمع إلى آراء المواطنين فى الانتخابات البرلمانية

وقال الفريق حجازي ”185 ألفا من رجال القوات المسلحة يشاركون فى تأمين الانتخابات وأدعو كل من تسول له نفسه تعكير صفو العملية أن يعيد التفكير”.

أكد الفريق محمود حجازى، رئيس أركان القوات المسلحة، إنه تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، بشأن تنفيذ الاستحقاق الدستورى الثالث لخارطة المستقبل وإجراء الانتخابات البرلمانية اتخذت القيادة العامة للقوات المسلحة جميع الترتيبات والاجراءات المرتبطة بمعاونة وزارة الداخلية فى تأمين العملية الانتخابية على مستوى الجمهورية وتوفير المناخ الآمن لتدفق أبناء الشعب المصرى للمشاركة فى اختيار من يمثلهم بمجلس النواب لعام 2015 وذلك بمشاركة 185 ألفا من رجال القوات المسلحة.

جاء ذلك خلال تفقده بعض اللجان الانتخابية بمحافظة أسيوط يرافقه المهندس ياسر الدسوقى، محافظ أسيوط، للاطمئنان على سير العملية الانتخابية وتأمين اللجان خلال اليوم الأول، حيث تفقدا لجان (مدرسة إسماعيل القبانى الإعدادية بنين، مدرسة الثانوية بنات).

وأضاف الفريق حجازى أن هذا العرس الديمقراطى باكتمال مؤسسات الدولة يواكب ذكرى انتصارات أكتوبر فى لافتة إلى أن المستحيل يمكن أن يتحقق ونحتاج لأن نسترجع هذه الروح لتنهض مصر.

وأشار حجازى إلى أن اختيار أسيوط كأول محافظة خلال زيارته يعكس اهتمام الدولة والقوات المسلحة بالصعيد قائلاً إن أحسن الجنود فى العمل والانضباط الذى نشأ نشأة صعيدية لافتاً إلى أن هناك غداً مشرق ينتظر مصر بفضل جهود أبنائها مطالباً كل مواطن ببذل المزيد من الجهد والكد والعرق فى عمله للنهوض بالبلاد، حيث إن “النعيم لا يدرك من النعيم”.

ودعا حجازى كل من تسول له نفسه تعكير صفو العملية الانتخابية بأن يعيد التفكير لأن القوات المسلحة لن تسمح بذلك وقال “نختلف ولكن لا نضر بمصلحة البلاد”.

ومن جانبه أكد المهندس ياسر الدسوقى، محافظ أسيوط، أن هذه الانتخابات هى رسالة للداخل والخارج بأن مصر قادرة على بناء نفسها واستعادة قوتها من خلال السير بخطى ثابتة نحو خارطة المستقبل.

وأثنى المحافظ على الدور العظيم الذى تقوم به القوات المسلحة والشرطة لتوفير الأمن والأمان للناخبين فى العملية الانتخابية، مشيراً إلى توفير المحافظة كافة سبل الراحة للمواطنين لتسهيل عملية الانتخاب. رافق رئيس الأركان والمحافظ خلال الزيارة اللواء أركان حرب يحيى طه الحميلى، قائد المنطقة الجنوبية العسكرية، وعدد من القيادات الأمنية بالمحافظة.

ومن المقرر أن يتفقد رئيس الأركان 4 لجان، ويرافقه اللواء يحيى طه الحميلى قائد المنطقة الجنوبية، وعدد من القيادات العسكرية، ومدير أمن أسيوط اللواء عبدالباسط دنقل

وانطلقت، صباح اليوم، المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب في 14 محافظة، وتستمر حتى التاسعة مساءً على مدى يومين، و27 مليون ناخب مقيدون في قاعدة البيانات يحق لهم التصويت من أصل 55.6 مليون في أكثر من 100 لجنة عامة على مستوى محافظات الجمهورية، وسط مراقبة من عدد من المنظمات الدولية، وتأمين من قوات الجيش والشرطة.

و يصوت الناخبين لاختيار قائمة من الـ 4 المتنافسة فى قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد وهى ” في حب مصر “و ” إئتلاف الجبهة الوطنية وتيار الاستقلال”و ” نداء مصر” و”كتلة الصحوة الوطنية المستقلة “.

ويضم قطاع الصعيد محافظات الجيزة وبنى سويف والمنيا واسيوط وسوهاج والاقصر وقنا واسوان و الفيوم والوادى الجديد والبحر الاحمر لتفوز قائمة واحدة بـ 45 نائبا فى برلمان 2015.