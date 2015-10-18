السودان يرسل قوات برية لليمن لدعم التحالف الذى تقوده السعودية

قال مسؤولون عسكريون إن كتيبة من الجنود السودانيين وصلت ميناء عدن بجنوب اليمن أمس السبت لتعزيز القوات العربية التى تقودها السعودية فى مساعى التصدى لجماعة الحوثى المدعومة من إيران والحد من تنامى نفوذ الإرهابيين.

وأصبحت عدن وهى ميناء ومركز شحن استراتيجى مقر الحكومة اليمنية فى وقت سابق هذا العام بعد أن سيطر الحوثيون على العاصمة صنعاء وأجبروا الرئيس عبد ربه منصور هادى على الفرار إلى الجنوب.

وذكر مصدر عسكرى فى عدن أن 300 جندى وضابط سودانى وصلوا عبر البحر أمس السبت. أضاف أن هدفهم هو "المساعدة فى الحفاظ على الأمن فى المدينة من الحوثيين و(الرئيس السابق على عبد الله) صالح" الذى تحالفت قوات موالية له فى الجيش مع الحوثيين.

وتوجه هادى إلى السعودية مع تقدم الحوثيون صوب عدن فى مارس آذار ومنذ ذلك الحين لم يعد سوى لزيارة قصيرة. لكن رئيس الوزراء خالد بحاح عاد لعدن بعد أن استطاع مقاتلون مناهضون للحوثيين بدعم من التحالف العربى طرد مقاتلى الحوثى وحلفائهم من المدينة فى يوليو.

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