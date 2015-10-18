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بالصور.. تجدد الاشتباكات عند قبر يوسف بنابلس و إحراق سيارة مستوطن إسرائيلى

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بالصور.. تجدد الاشتباكات عند قبر يوسف بنابلس و إحراق سيارة مستوطن إسرائيلى بالصور.. تجدد الاشتباكات عند قبر يوسف بنابلس و إحراق سيارة مستوطن إسرائيلى

>تجدد الاشتباكات عند "قبر يوسف" والشرطة الإسرائيلية توقف خمسة مستوطنين لتسللهم بدون اذن مسبق من الجيش إلى نابلس .

و قام عدد من الشباب الفلسطينين بإحراق سيارة لمستوطن إسرائيلى بعد اقتحام مستوطنين يستقلون 6 مركبات المقام، وعندما شاهدوا قوى الأمن الفلسطينى متواجدة فى المكان لاذوا بالفرار تاركين إحدى مركباتهم خلفهم.

و اعتقل الجيش الاسرائيلى 5 مستوطنين ، فى حين استطاع باقى المستوطنين الهرب، وأدعى المستوطنون أنهم تعرضوا للضرب على يد قوات الأمن الفلسطينى الى جانب رشقهم بالحجارة على يد مجموعة من الشبان الفلسطينيين.

و قالت مصادر إسرائيلية إنه وصل 30 مستوطنا فجر اليوم الى قبر يوسف دون التنسيق مع الجيش الاسرائيلي، وقامت مجموعة من الشبان الفلسطينيين بالتصدى لهم ورشقهم بالحجارة وحرق عدد من سياراتهم، وقد وصل الجيش الاسرائيلى الى الموقع وقام بتأمين خروج المستوطنين بعد التنسيق مع قوات الأمن الفلسطينية.

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
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مصر 365