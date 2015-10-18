علامات غير مألوفة للولادة

مهما اختلفت علامات الولادة وشدتها من امرأة الى أخرى الا انها تشترك في الأساسيات كالشعور بالانقباضات، آلام الظهر، الرغبة بالترتيب والاستعداد، الإفرازات المهبلية وبالتأكيد نزول الحامض الأمنيوسي وغيرها. ولكن هنالك علامات أخرى قد لا تنتبهين لها وغير مألوفة لدى الكثير من الحوامل!

جمعنا لك هنا بعض العلامات من قصص لسيدات حوامل شعرن بعلامات غير عادية، ليس بالضرورة اعتمادك عليها ولكن من المفيد أن تأخذيها بعين الاعتبار ولا تهمليها أن كنت على وشك الولادة:

- الإسهال أو التقيؤ: وهذه حالة ينظر لها الكثيرون على انها طريقة يقوم بها الجسم بتنظيف نفسه قبل الولادة ولتفادي حدوثها أثناء عملية الولادة. لا تخلطي بينها وبين إصابتك بوعكة صحية بل اهتمي بالأمر واستعدي فقد تكون ولادتك خلال الساعات القادمة!

- الشهية المفتوحة: قد تشعرين قبل أيام أو ساعات من الولادة بشهية كبيرة لتناول الطعام، وكثير من المتخصصين يعزون ذلك لحاجة الجسم بتزويد نفسه بالطاقة اللازمة للولادة.

- الشفاه المنتفخة: بعض السيدات الحوامل لاحظت انتفاخا في شفاههن قبل أيام او ساعات من الولادة.

- المزاج المتقلب: بعض السيدات يصبن بمزاج سيئ جداً قبل الولادة بيوم والبعض الاخر يشعرن بحالة من السكينة والهدوء والمزاج المعتدل، فانتبهي لأي تغير واضح يطرأ على مزاجك.

- نزلات البرد: قد تشعرين أيضاً بأعراض مشابهة لنزلات البرد أو الزكام وتكون قبل أيام من الولادة.