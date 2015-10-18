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أليجري: إنتر هو المرشح الأول للفوز بالدوري وليس فيورنتينا المتصدر

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أليجري: إنتر هو المرشح الأول للفوز بالدوري وليس فيورنتينا المتصدر أليجري: إنتر هو المرشح الأول للفوز بالدوري وليس فيورنتينا المتصدر

يرى ماسيميليانو أليجري مدرب يوفنتوس أن إنتر ميلان الذي سيواجهه الأحد هو المرشح الأول للفوز بالدوري الإيطالي هذا الموسم.

ويحل يوفنتوس صاحب المركز الـ12 (8 نقاط) ضيفا على إنتر الثالث (16 نقطة) في ملعب جوسيبي مياتسا في الجولة الثامنة من الدوري.

واستبعد أليجري قدرة فيورنتينا على الفوز بالدوري الذي يحتل صدارته بستة انتصارات وخسارة وحيدة.

وقال مدرب كالياري وميلان السابق في مؤتمر صحفي:"خطتنا هي أن ننافس على اللقب في شهر مارس وأن نصل لأفضل مستوى لنا في هذا الوقت. الإحصائيات تقول أننا نتلقى الكثير من الأهداف. نحترم إنتر لكن لا نخافه".

وأضاف "في الوقت الراهن جدول المسابقة يخبرنا أن إنتر هو المرشح الأول للتتويج ويأتي خلفه روما ونابولي وميلان وفي الأخير يوفنتوس".

وأردف "فيورنتينا؟ إنهم يقدمون مستوى جيدا. أعتقد أنهم مرشحين لاحتلال أحد المراكز الأولى".

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فيديو اليوم السابع