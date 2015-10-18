العليا للانتخابات: 1.19% نسبة التصويت حتى ظهر الأحد

قال المستشار عمر مروان المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات ، إن لجان التصويت بمحافظات المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب شهدت إقبالاً ضعيفًا في الساعات الأولى من بدء العملية الانتخابية.

وأضاف “مروان”، في تصريحات صحفية، الأحد، أن نسبة المشاركة بلغت حتى الثانية عشر ظهرًا 1.19% بعدد أصوات 16957 صوتًا، مشيرًا إلى أن الإسكندرية جاءت كأعلى محافظة في الإقبال على التصويت والبحر الأحمر الأقل إقبالاً.

ولفت إلى أن عدد الإناث المشاركات بلغ 4 أضعاف عدد الذكور وجاء عددد الإناث 13 ألف 878 ناخبة وعدد الذكور 3130 ناخب.

وتابع المتحدث أن أعلى فئة عمرية في الإقبال على التصويت فوق 61 عامًا حيث بلغت حتى الثانية عشر ظهرًا 7225 ناخبًا بينما جاءت الفئة الأقل في التصويت من 18 إلى 21 عامًا وبلغت 268 ناخبًا، تلاها الفئة العمرية من 21 إلى 30 وبلغت 1175 ناخب، وبلغت الفئة العمرية من 31 إلى 40 عام 3390 ناخبًا.