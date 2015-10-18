تأخر فتح 12 لجنة بدائرة “مغاغة والعدوة”.. واعتذار قاضي في المنيا

قرر المستشار عبدالحميد كامل رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات في المنيا، ضم لجنتي 49 و50 بمدرسة بني حماد الابتدائية، في قرية الحواصلية التابعة لمركز المنيا؛ لاعتذار رئيس اللجنة 49.

كما تأخرت عمليات التصويت في اللجان أرقام 154، و155، و156، و157، و158، ومقرها المدرسة الابتدائية في مدينة العدوة، ولجنة رقم 140 في مدرسة السلام بمدينة مغاغة، ولجنة رقم 108، و109 بقرية زهرة في مركز المنيا، ولجان مدرسة رفاعة الطهطاوي، والاتحاد الإعدادية، وطة حسين بمدينة المنيا ، بسبب الإجراءات الأمنية، ورفض القضاة بدء عملية التصويت قبل وضع الأقفال البلاستيكية الرقمية بوجود أحد الناخبين أو المندوبين.

وانطلقت، صباح اليوم، المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب في 14 محافظة، وتستمر حتى التاسعة مساءً على مدى يومين، و27 مليون ناخب مقيدون في قاعدة البيانات يحق لهم التصويت من أصل 55.6 مليون في أكثر من 100 لجنة عامة على مستوى محافظات الجمهورية، وسط مراقبة من عدد من المنظمات الدولية، وتأمين من قوات الجيش والشرطة.

و يصوت الناخبين لاختيار قائمة من الـ 4 المتنافسة فى قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد وهى ” في حب مصر “و ” إئتلاف الجبهة الوطنية وتيار الاستقلال”و ” نداء مصر” و”كتلة الصحوة الوطنية المستقلة “.

ويضم قطاع الصعيد محافظات الجيزة وبنى سويف والمنيا واسيوط وسوهاج والاقصر وقنا واسوان و الفيوم والوادى الجديد والبحر الاحمر لتفوز قائمة واحدة بـ 45 نائبا فى برلمان 2015.