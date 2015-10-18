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رئيس جامعة الأزهر يدعو المواطنين للإدلاء بأصواتهم لمن يستحق

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رئيس جامعة الأزهر يدعو المواطنين للإدلاء بأصواتهم لمن يستحق رئيس جامعة الأزهر يدعو المواطنين للإدلاء بأصواتهم لمن يستحق

رئيس جامعة الأزهر

طالب الدكتور عبد الحي عزب، رئيس جامعة الأزهر، أبناء أن يحرصوا على الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية التي بدأت مرحلتها الأولى اليوم في 14 محافظة من محافظات الجمهورية.

وأكد عزب في بيان له اليوم الأحد، على ضرورة مشاركة جموع المواطنين في الاستحقاق الثالث لمصر بإجراء الانتخابات البرلمانية، مؤكدًا أن الصوت الانتخابي أمانة ولابد أن يحرص المواطن على الإدلاء به لمن يستحقه ويحين الاختيار.

وحذر عزب من التقاعس أو التخاذل في الإدلاء بالصوت، واصفا ذلك بـ”التقصير في الأمانة”، وقال: “أعلم أخي المواطن أن مصر في حالة إعادة بناء نفسها وأن صوتك يعد مساهمةً طيبة وجزءًا أساسيًا في إعادة بناء لبنة الوطن فلا تستهين بتلك اللبنة التي تبنى بها المباني وتمثل جزءًا من البناء الأساسي للاستحقاق الثالث لبناء واستقرار هذا الوطن، فاحرص على صوتك لتستحق أن تكون مشاركا فاعلًا في بناء هذا الوطن الذي نستظل جميعًا بظله”.

ومن ناحية أخرى، تفقَّد رئيس جامعة الأزهر اليوم المدينة الجامعية للبنات بمدينة نصر، وأشرف بنفسه على إجراءات تسكين طالبات الجامعة بالمدينة بما يضمن سرعة تلك الإجراءات، مشددا على مسؤولي المدينة التيسير على الطالبات حيث تجمعت الطالبات منذ صباح اليوم أمام المدينة الجامعية في انتظار انتهاء تلك الإجراءات.

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