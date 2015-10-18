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صور|| توافد كبار السن على اللجان الانتخابية بالفيوم

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صور|| توافد كبار السن على اللجان الانتخابية بالفيوم صور|| توافد كبار السن على اللجان الانتخابية بالفيوم

توافد كبار السن على اللجان الانتخابية بالفيوم

شهدت لجان المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، بمحافظة الفيوم، إقبالًا لافتًا من المسنين وكبار السن، الذين توافدوا منذ فتح اللجان، للإدلاء بأصواتهم.

ووسط غياب لافت من الشباب عن المشهد الانتخابى بالفيوم، يواصل كبار السن توافدهم على اللجان، فى ظل تواجد مندوبى المرشحين والمراقبين التابعين لجمعيات ومنظمات المجتمع المدنى.

ويتزايد الإقبال على اللجان بشكل تدريجى، وبشكل متفاوت فى لجان المحافظة، التى تضم مليونًا و695 ألفًا و277 ناخبًا يصوتون فى 847 لجنة فرعية تحت إشراف 338 مقرًا انتخابيًا.

وتضم دائرة مركز الفيوم 128 لجنة فى 47 مقرًا يصوت بها 248 ألفًا و335 ناخبًا، و117 لجنة فى 31 مقرًا بدائرة بندر الفيوم مقيد بها 250 ألفًا و861 ناخبًا، و172 لجنة فى 88 مقرًا بدائرة مركز إطسا مقيد بها 331 ألفًا و314 ناخبًا، و99 لجنة فى 33 مقرًا بدائرة مركز طامية مقيد بها 204 آلاف و596 ناخبًا، و143 لجنة فى 54 مقرًا بمركز سنورس مقيد بها 288 ألفًا و19 ناخبًا، و188 لجنة بمركزى أبشواى ويوسف الصديق ضمن 85 مقرًا مقيد أمامها 371 ألفًا و792 ناخبًا.

وانطلقت، صباح اليوم، المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب في 14 محافظة، وتستمر حتى التاسعة مساءً على مدى يومين، و27 مليون ناخب مقيدون في قاعدة البيانات يحق لهم التصويت من أصل 55.6 مليون في أكثر من 100 لجنة عامة على مستوى محافظات الجمهورية، وسط مراقبة من عدد من المنظمات الدولية، وتأمين من قوات الجيش والشرطة.

و يصوت الناخبين لاختيار قائمة من الـ 4 المتنافسة فى قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد وهى ” في حب “و ” إئتلاف الجبهة الوطنية وتيار الاستقلال”و ” نداء مصر” و”كتلة الصحوة الوطنية المستقلة “.

ويضم قطاع الصعيد محافظات الجيزة وبنى سويف والمنيا واسيوط وسوهاج والاقصر وقنا واسوان و الفيوم والوادى الجديد والبحر الاحمر لتفوز قائمة واحدة بـ 45 نائبا فى برلمان 2015.

 

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