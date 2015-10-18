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وزارة العدل تخطر الداخلية بتلقى قضاة تهديدات لعدم الإشراف على الانتخابات

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وزارة العدل تخطر الداخلية بتلقى قضاة تهديدات لعدم الإشراف على الانتخابات وزارة العدل تخطر الداخلية بتلقى قضاة تهديدات لعدم الإشراف على الانتخابات
كشفت غرفة عمليات نادى قضاة عن تلقى بعض القضاة المشرفين على الانتخابات البرلمانية تهديدات، عبر رسائل على هواتفهم المحمولة، تدعوهم لعدم الإشراف على انتخابات مجلس النواب.

وقال المستشار محمد عبده صالح، المتحدث الرسمى باسم غرفة عمليات النادى، إن عددًا من القضاة وصلت إليهم رسائل مجهولة، نصها "سيبك من الانتخابات حياتك أهم"، حتى لا يذهبون إلى اللجان الانتخابية.

وأكد "صالح"، فى تصريحات صحفية، أن وزارة العدل اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت وزارة الداخلية بالواقعة لاتخاذ اللازم، وجار تتبع الأرقام التى وصلت منها الرسائل إلى هواتف القضاة، مشددًا على أن هذه التهديدات لن تثنى القضاة عن ممارسة دورهم فى الإشراف على الانتخابات والقيام بهذا الدور الوطنى.
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