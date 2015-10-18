سيدة بالبدرشين ترفض التصويت لأى مرشح.. وتصمم: مش هانتخب غير السيسى

رفضت سيدة بدائرة البدرشين التصويت لأى من المرشحين فى الانتخابات البرلمانية بعد دخولها مقار اللجان الانتخابية بمدرسة الشهيد عاطف الأسطنبولى المخصصة للسيدات.

وقالت الحاجة سامية سالم رياض "لليوم السابع": "أنا جيت علشان أنتخب السيسى مرة تانية فقالولى ده انتخابات برلمانية وليست رئاسية"، مؤكدة على أنها لن تصوت فى أى انتخابات إلا للرئيس عبد الفتاح السيسى".

يذكر أن مقار اللجان الانتخابية بدائرة البدرشين تشهد إقبالا من الناخبين خاصة من السيدات للإدلاء بأصواتهم وسط تواجد أمنى مكثف من قوات الجيش والشرطة.

يذكر أنه فى الجيزة يتنافس قرابة الـ500 مرشح على 37 مقعدا "فرديا" فى 16 دائرة هى "الجيزة- أبو النمرس والحوامدية- البدرشين- الصف- العياط- أطفيح- بولاق الدكرور- العمرانية- الطالبية- إمبابة- العجوزة- الهرم- كرداسة- مدينة 6 أكتوبر- الوراق وأوسيم- منشأة القناطر".

ويصل عدد المقيدين بجداول الناخبين فى الدوائر الـ16، حوالى 6.4 مليون ناخب بأصواتهم فى 2219 لجنة فرعية.

ويصوت الناخبون لاختيار قائمة من الـ4 المتنافسة فى قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد، وهى "فى حب مصر" و"ائتلاف الجبهة الوطنية وتيار الاستقلال"، و"نداء مصر"، و"كتلة الصحوة الوطنية المستقلة".

ويضم قطاع الصعيد محافظات "الجيزة وبنى سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج والأقصر وقنا وأسوان الفيوم والوادى الجديد والبحر الأحمر"، لتفوز قائمة واحدة بـ45 نائبا منهم 11 للجيزة وحدها فى برلمان 2015.

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