الدولار يرتفع لـ837 قرشًا فى السوق السوداء بعد الخفض الثانى للجنيه

أكدت مصادر بسوق الصرف لـ"اليوم السابع"، أن سعر صرف الدولار فى السوق السوداء ارتفع إلى 837 قرشًا، مرتفعًا بنحو 15 قرشًا عن مستوى يوم الخميس الذى سجل 822 قرشًا، وذلك وسط ترقب كبير يسود الأسواق لإجراءات البنك المركزى المصرى فى سوق العملات خلال الأيام القادمة.

وأضافت المصادر أن حركة بيع الدولار بشركات الصرافة توقفت تمامًا اليوم، الأحد، عقب الخفض الثانى فى قيمة الجنيه أمام الدولار، ليصل إلى إجمالى الخفض إلى 20 قرشًا يومى الخميس 10 أكتوبر الجارى واليوم الأحد 18 أكتوبر، بقيمة 10 قروش خلال كل عطاء للعملة الصعبة من البنك المركزى المصرى.

وقال متعاملون، إن حائزى الدولار من المواطنين امتنعوا أيضًا عن بيع حيازاتهم من العملة الصعبة، ترقبًا لتطور السعر خلال الأيام القادمة.

وأكد مصدر مصرفى مسؤول، اليوم الأحد، أن البنك المركزى المصرى خفض سعر صرف الجنيه اليوم، فى عطاء البنوك، ليصل سعر البيع للجمهور إلى 803 قروش، فى حين أن سعر بيع البنك المركزى خلال العطاء للبنوك يبلغ 793 قرشًا، وترتفع البنوك بـ10 قروش لسعر البيع للعملاء.

وانفرد "اليوم السابع"، الخميس الماضى، بخفض قيمة الجنيه فى العطاء الدولارى للبنك المركزى وتوقف شركات الصرافة عن البيع وارتفاع سعر الدولار إلى 822 قرشًا، حيث قالت مصادر إن بعض شركات الصرافة توقفت عن بيع الدولار بعد خفض البنك المركزى المصرى لقيمة الجنيه بـ10 قروش ليصل سعر البيع للجمهور إلى 793 قرشًا مقابل الدولار، وذلك ترقبًا لتطورات سعر الدولار خلال الأيام المقبلة بالأسعار الجديدة.

وقال مصدر لـ"اليوم السابع"، إن السوق السوداء للعملة تتطلب إجراءات متعلقة بطرح عطاء استثنائى جديد بقيمة تتجاوز الـ500 مليون دولار وقد تصل إلى مليار دولار، وهو المتوقع خلال الفترة القادمة، لتلبية الطلب على السلع المتواجدة فى الموانئ إلى جانب تلبية طلبات الاستيراد، فضلًا إلى زيادة وتفعيل أدوات الرقابة على الأسواق المحلية، وأن خفض سعر الجنيه اليوم بـ10 قروش يستهدف جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

- توقف تام لبيع الدولار بشركات الصرافة بعد خفض الجنيه للمرة الثانية

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للمرة الثانية.. البنك المركزى يخفض سعر صرف الجنيه أمام الدولار لـ803 قروش

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