بالصور.. مصرع شخصين وإصابة 8 آخرين فى انفجار أسطوانة غاز بمنزل فى أسيوط

لقى شخصان مصرعهما وأصيب 8 آخرون فى انفجار أنبوبة بوتاجاز أثناء قيام أحد الأهالى بتركيبها فى البوتاجاز بأسيوط.

تلقى اللواء عبد الباسط دنقل مدير أمن أسيوط إخطارا من المقدم أيمن صالح رئيس مباحث قسم أول يفيد بوقوع انفجار شديد بشارع الشيخ عبد العال بمنطقة غرب البلد، أدت إلى مصرع "ميادة حمادة فرغلى" و"محمد حمادة طلعت" وكذا إصابة محمد حمدى فرغلى، ومريم عبد الملاك، وندا حمادة طلعت، وأمل حسين وعاطف محمد، وحمدى أحمد، و محمد أحمد، وهالة عبد العال.

كما أدى الانفجار إلى انهيار واجهة منزلين، وعلى الفور انتقل اللواء عبد الباسط مدير الأمن ولفيف من قيادات المديرية ورئيس حى غرب، وتم فرض كردون أمنى ونقل المتوفين، والمصابين لمستشفى أسيوط الجامعى والشاملة واستدعاء النيابة، وتكليف فريق من البحث الجنائى بإجراء المعاينة.



>