أشرف الشيحى: التعليم العالى حريصة على تخريج جيل قادر على المنافسة

أكد الدكتور أشرف الشيحى وزير التعليم العالى والبحث العلمى، على دور الشباب فى تنمية الوطن وأنهم الركيزة الأساسية لبناء الأمم وصنع مستقبلها.

جاء ذلك خلال الكلمة التى ألقاها الوزير صباح اليوم الأحد، فى الاحتفال الذى أقامته الجامعة البريطانية فى مصر بمناسبة تخريج دفعة 2015 من كليتى الهندسة والتجارة وإدارة الأعمال بالجامعة، وكذلك لتكريم العالم المصرى والجراح العالمى الدكتور مجدى يعقوب بمناسبة منحه أول دكتوراه فخرية من الجامعة البريطانية فى مصر، وذلك بمقر الجامعة بمدينة الشروق.

وشدد الوزير على حرص وزارة التعليم العالى على أداء دورها فى تخريج جيل قادر على المنافسة فى أسواق العمل المحلية والإقليمية والدولية، ومؤهل لاستيعاب التكنولوجيا الحديثة وتطوير قدراته ومهاراته لخدمة الوطن.

وأشاد الشيحى بإسهامات الدكتور مجدى يعقوب العلمية والابتكارية فى مجال جراحة القلب وبتأسيسه للعديد من المؤسسات الطبية توجت بتأسيسه لمركز أسوان لعلاج مرضى القلب من الأطفال والكبار وخاصة غير القادرين.

شهد الحفل الدكتور محمد فريد خميس رئيس مجلس أمناء الجامعة البريطانية بمصر، والدكتور أحمد حمد رئيس الجامعة ونخبة من أساتذة الجامعة.