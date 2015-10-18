د. خالد عمارة يكتب: نخر العظام.. أسبابه والعلاج

نخر العظام أو تآكل العظام قد يحدث بسبب انقطاع الدورة الدموية مثلما يحدث فى رأس عظمة الفخذ بعد الكسور او بعد تناول ادوية الكورتيزون أو التدخين، ويمكن أن يكون النخر أو تآكل العظام بسبب التهابات صديدية تعمل على تدمير العظام تدريجيا كما يحدث فى حالات التلوث او العدوى البكتيرية فى العظام.

و النوع الاول يكون بسبب تجلط الأوعية الدموية التى تغذى العظام أو انسدادها، وينتج عنه تأكل تدريجى للعظام مع تشوه بالعظام وتعرجات مما يتسبب فى حدوث خشونة بالمفصل.

وعلاج هذه الحالات يكون بطرق كثيرة، ففى المراحل المبكرة قبل حدوث تشوه بالعظام يمكن علاجها بعمليات التثقيب مع حقن الخلايا الجذعية، أما حين يحدث تشوهات فى العظام فيمكن علاجها بعمل شق عظمى أو إصلاح التشوهات لتعديل شكل رأس عظمة الفخذ لمنع الاحتكاك وإعادة توزيع الاحمال لتكون على الأجزاء السليمة والناعمة من العظام وتخفيف الأحمال عن الأجزاء التى حدث لها تشوهات، أما الحالات المتأخرة التى تعانى من خشونة متقدمة بالمفصل فيكون علاجها بجراحة استبدال المفاصل بعمل مفصل صناعى.

أما حالات النخر والتآكل الناتجة عن التلوث والعدوى مثل التلوث بعد حوادث السيارات أو الجراحات فيكون علاجها أولا بعمل تنظيف كامل لأى مكان يحتوى على الميكروبات مثل عظام ميتة أو تسويس أو أجسام غريبة، ثم تأتى المرحلة التالية وتثبيت العظام وإعادة البناء بطرق مختلفة مثل طريقة زراعة العظام أو البروتينات التى تساعد على بناء العظام أو طريقة اليزاروف أو غيرها من الطرق.

ولتحديد العلاج الصحيح لكل حالة يجب فحص المريض ثم تحديد الإشعات والتحاليل المناسبة لتحديد خطة الجراحة، التى تعطى أعلى نسبة نجاح وأقل مدة علاج وأقل مضاعفات.