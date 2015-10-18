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تحليل في الجول – مدرب حراس الأهلي: هكذا تلاعب عبد الله السعيد بالشناوي مرتين

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تحليل في الجول – مدرب حراس الأهلي: هكذا تلاعب عبد الله السعيد بالشناوي مرتين تحليل في الجول – مدرب حراس الأهلي: هكذا تلاعب عبد الله السعيد بالشناوي مرتين

انتهى مؤتمر جوزيه بيسيرو مدرب الأهلي الجديد الذي سيتولى المهمة مع انطلاق الدوري المصري الممتاز.

واجتمع المدرب البرتغالي بجهازه المعاون كاملا مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة الجديد في القلعة الحمراء قبل بدء المؤتمر.

وطلب من بيسيرو من جمهور ومسؤولي الأهلي ألا يقارنوه بمانويل جوزيه مدرب الفريق السابق معللا ذلك بأن الأخير نال فرصته كاملة أما هو فسيبدأ مشواره مع النادي.

- بيسيرو: انطلاق الدوري بعد 3 أيام أزمة أحاول التغلب عليها.

- بيسيرو: التغييرات في الفريق قادمة لكن لن تظهر في مواجهة ظلائع الجيش لضيق الوقت.

- بيسيرو: كنت أخشي علي الفريق من الهزيمة أمام الزمالك لأنها كانت ستسبب معاناة مع بداية مشواري وأنا سعيد للغاية بما فعله اللاعبون.

- بيسيرو: الشرط الجزائي لا يشغلني لأنني لم آتي إلى من أجل المال.

- بيسيرو: أعلم أن هناك انتقادات وقلق من جماهير الأهلي ناحيتي لكنني أؤمن بحرية الرأي والكل سيقتنع بي بعد حصدي للبطولات مع الفريق. لم أفكر لحظة في التراجع عن الموافقة.

- بيسيرو: جمهور الأهلي يؤكد أنه ناد عالمي

- بيسيرو: أتمنى تكرار إنجازات مانويل جوزيه

- بيسيرو: أول كلمة تعلمتها بالعربي هي شكرا وأنا سعيد جدا لحسن الاستقبال.

- زيزو: اخترنا بيسيرو لأنه من أفضل المدربين وله سمعة جيدة في أوروبا والخليج.

- بيسيرو: الأهلي لا يقارن إلا بريال مدريد.

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