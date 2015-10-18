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أرقام في الجول – سر عظمة حسام غالي.. ولماذا كل لاعبي الأهلي يعشقونه

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أرقام في الجول – سر عظمة حسام غالي.. ولماذا كل لاعبي الأهلي يعشقونه أرقام في الجول – سر عظمة حسام غالي.. ولماذا كل لاعبي الأهلي يعشقونه

لماذا يحب الكل اللعب بجوار حسام غالي في الملعب؟ الإحصائيات تجيب على هذا السؤال بالنظر إلى مستوى مايسترو الأهلي في السوبر المصري أمام الزمالك بالإمارات.

حسام غالي يقدم الحل لكل لاعب في الأهلي. هذا الأمر يظهر في إحصائيات المباراة التي تقدمها شركة كورة ستاتس لـFilGoal.com.

غالي تسلم الكرة من رامي ربيعة 7 مرات. من أحمد فتحي 8 مرات. ومن حسام عاشور 17 مرة.

غالي تسلم الكرة من عبد الله السعيد 5 مرات حين واجه الأخير ضغطا من وسط الزمالك. من وليد سليمان 6 مرات.

ومن رمضان صبحي تسلم غالي الكرة 12 مرة.

هذا الأمر جعل غالي الأكثر تأثيرا بين لاعبي الأهلي تحت ضغط وسط الزمالك.

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