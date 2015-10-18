بروفايل|| في وداع “الغيطاني” صاحب “التجليات”.. بدأ مشواره “رسامًا للنسيج الشرقي”

تقرير: مصطفى حمزة

من رسام للسجاد الشرقى، إلى محرر صحفى يبدأ مشواره على جبهة القتال بين مصر وإسرائيل، ومنها إلى عالم الأدب، حتى يصبح “رمزا” تعتز الثقافة العربية به، وتحزن على رحيله، لكنها ستظل دوما تحتفى بإبداعات حفرت اسم “جمال الغيطانى” بحروف من نور في الوجدان العربي.

(من سوهاج إلى الجمالية)

*ولد جمال أحمد الغيطانى على فى التاسع من مايو عام 1945، في قرية جهينة محافظة جرجا (سوهاج حاليا)،والتى أنتقل منها مع أسرته إلى القاهرة القديمة، وبالتحديد في منطقة الجمالية، التى أمضى فيها ثلاثين عاما.

وتلقى المبدع الراحل تعليمه الإبتدائى في مدارس “عبدالرحمن “كتخدا “،و”الجمالية” ،دخل بعدها مدرسة محمد علي الاعدادية، وعقب حصوله على شهادتها عام 1959، التحق بمدرسة العباسية الثانوية الفنية التي درس بها ثلاث سنوات فن تصميم السجاد الشرقي وصباغة الألوان.

*عام 1962 عمل “الغيطانى في المؤسسة العامة للتعاون الانتاجي رساما للسجاد الشرقي، ومفتشا على مصانع السجاد الصغيرة في قرى مصر، وأتاح له ذلك زيارة معظم أنحاء ومقاطعات مصر في الوجهين القبلي والبحري.

*بعد ذلك بأربع سنوات وتحديدا 1966 ، اعتقل المبدع الراحل بتهمة الانتماء الى تنظيم ماركسي سري. وأمضى ستة شهور في المعتقل تعرض خلالها للتعذيب والحبس الإنفرادي. وخرج من المعتقل في مارس 1967،ليعمل مديرا للجمعية التعاونية لخان الخليلي، وأتاح له ذلك معايشة العمال والحرفيين الذين يعملون في الفنون التطبيقية الدقيقة.

(فى بلاط صاجبة الجلالة)

بعد صدور كتابه الأول “أوراق شاب عاش منذ ألف عام ” عرض عليه محمود أمين العالم المفكر الماركسي المعروف، “:والذي كان رئيسا لمؤسسة أخبار اليوم الصحفية” أن يعمل معه فانتقل للعمل بالصحافة، وبدأ يتردد على جبهة القتال بين مصر واسرائيل بعد احتلال إسرائيل لسيناء، وكتب عدة تحقيقات صحفية تقرر بعدها تفرغه للعمل كمحرر عسكري لجريدة الأخبار اليومية واسعة الانتشار، وشغل هذا التخصص حتى عام 1976. شهد خلالها حرب الاستنزاف 1969 – 1970 على الجبهة المصرية، وحرب أكتوبر 1973 على الجبهتين المصرية والسورية. ثم زار فيما بعد بعض مناطق الصحراء في الشرق الأوسط، مثل شمال العراق عام 1975، ولبنان 1980، والجبهة العراقية خلال الحرب مع إيران (عام 1980- 1988).

*منذ عام 1985 أصبح محررا أدبيا لجريدة الأخبار، وكاتبا بها. ثم رئيسا لتحرير (كتاب اليوم) السلسلة الشهرية الشعبية ثم رئيسا لتحرير أخبار الأدب مع صدورها عام 1993.

*نشر أول قصة يوليو 1963. وعنوانها (زيارة) في مجلة الأديب اللبنانية. وفي نفس الشهر نشر مقالا في مجلة الأدب التي كان يحررها الشيخ أمين الخولي، وكان المقال حول كتاب مترجم عن القصة السيكولجية.

*منذ يوليو 1963 وحتى فبراير 1969 نشر عشرات القصص القصيرة نشرت في الصحف والمجلات المصرية والعربية، كما نشر قصتين طويلتين، الأولى بعنوان “حكايات موظف كبير جدا”. نشرت في جريدة المحرر اللبنانية عام 1964، والثانية “حكايات موظف صغير جدا”. نشرت في مجلة “الجمهور الجديد” عام 1965.

(أشهر اعمال الغيطانى)

*صدرت له عدة مجموعات قصصية ،ومنها “أوراق شاب عاش منذ ألف عام”،”أرض.. أرض ”،بالإضافة إلى “الزويل”،” الزينى بركات”، “وقائع حارة الزعفراني”،” الحصار من ثلاث جهات”، “حكايات الغريب،” ذكر ماجري وكذلك روايات” الرفــــــاعي”، “خطط الغيطاني”،”كتاب التجليات (الرواية المقدمة على 3 أسفار)، “إتحاف الزمان بحكاية جلبي السلطان”،و”رسالة في الصبابة والوجد “،”رسالة البصائر في المصائر “،”شطح المدينة “،وأستمر حتى وصل لكتابات “يومياتى المعلنة “،و”المجالس المحفوظية” ،”يوميات الحصر”،وغيرها.

*حصل الغيطانى على أكثر من جائزة محلية وعربية ودولية ،ومنها عام 1980 حيث نال جائزة الدولة التشيجيعية في الرواية، كما أستحق فى العام نفسه وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى، وبعدها بحوالى 17عاما نال جائزة سلطان العويس،و تم منحه مناصفة مع المترجم خالد عثمان ،جائزة لورا باتليون الفرنسية عن “كتاب التجليات” عام 2005،و من إيطاليا حصل على جائزة جرينزانا كافور للأدب الاجنبى .

(الغيطانى فى رسالة ماجيستير)

*عام 2004 شهد قسم الدراسات الأدبية فى كلية العلوم بجامعة المنيا ،تقديم الباحثة فاطمة محمود أحمد عثمان لرسالة ماجيستير،بعنوان ” توظيف الصوفية في الرواية المصرية “” وتناولت بها أعمال المبدع الراحل.