صور|| إقبال كبار السن والمعاقين للإدلاء بأصواتهم بلجنة مدرسة الشيخ زايد بالجيزة

شهدت اللجنة الانتخابية بمدرسة الشيخ زايد الفندقية بمحافظة الجيزة، اقبال كبير من كبار السن والمعاقين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب، في اليوم الأول من الانتخابات البرلمانية 2015.

وقام أفراد القوات المسلحة بتأمين اللجنة الانتخابية ومساعدة المعاقيين على الدخول والإدلاء بأصواتهم.

يذكر أن الجولة الأولى من انتخابات مجلس النواب انطلقت في 14 محافظة اليوم، وتستمر على مدار يومين، ويحق لـ27 مليون ناخب مقيدين في قاعدة البيانات التصويت في أكثر من 100 لجنة عامة بالمحافظات، فيما يتابع نحو 900 مراقب دولي الانتخابات وسط إجراءات أمنية مشددة.