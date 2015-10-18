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محافظ أسيوط يُصدر تعليماتٍ بتسهيل عمل المُشرفين على الانتخابات

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محافظ أسيوط يُصدر تعليماتٍ بتسهيل عمل المُشرفين على الانتخابات محافظ أسيوط يُصدر تعليماتٍ بتسهيل عمل المُشرفين على الانتخابات

المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط

تلقت غرفة عمليات مُحافظة أسيوط، شكوى من أحد السادة أعضاء الهيئات القضائية المُشرفين على أحد المقرات الانتخابية، والتي تضم 4 لجان فرعية بدائرة منفلوط، والتي تفيد بعدم تجهيز المقر التجهيز المناسب.

وأصدر المُهندس ياسر الدسوقي، تعليماته لرئيس مركز منفلوط، بسرعة توفير كافة المقومات اللازمة، لتسهيل عمل المشرفين على العملية الانتخابية، وتذليل كافة الصعوبات للخروج بالعملية الانتخابية بالشكل اللائق.

وقال “الدسوقي”، إنه قد أصدر تعليماتٍ واضحة لرؤساء القرى والمراكز في كافة أنحاء المحافظة بضرورة توفير كافة الوسائل اللازمة، لتيسير العملية الانتخابية ووصول الناخب للإدلاء بصوته في مقار العملية الانتخابية.

وكانت قد انطلقت، صباح اليوم “الأحد”، المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب في 14 محافظة، والتي ستستمر حتى الساعة الـ 9 مساءًا على مدى يومين، و27 مليون ناخب مقيدون في قاعدة البيانات يحق لهم التصويت من أصل 55.6 مليون في أكثر من 100 لجنة عامة على مستوى محافظات الجمهورية، وسط مراقبة من عدد من المنظمات الدولية، وتأمين من قوات الجيش والشرطة.

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