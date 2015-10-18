مصرع شخصين وإصابة 10 آخرين في انفجار أنبوبة بوتاجاز في أسيوط

لقي شخصين مصرعهما، وأصيب 10 آخرين في انفجار أنبوبة بوتاجاز أثناء قيام أحد الأهالي بتركيبها في البوتاجاز .

وكان اللواء عبدالباسط دُنقل، مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارًا من المُقدم أيمن صالح، رئيس مباحث قسم أول، يُفيد بوقع انفجار شديد بشارع الشيخ عبدالعال بمنطقة غرب البلد، والتي أدت إلى مصرع “ميادة حمادة فرغلي”، و”محمد حمادة طلعت”، وكذلك إصابة المدعو “محمد حمدي فرغلي”، و”مريم عبدالملاك”، و”ندا حمادة طلعت”، و”أمل حسين”، و”عاطف محمد”، و”حمدي أحمد”، و”محمد أحمد”، و”هالة عبدالعال”.

وانتقل اللواء عبدالباسط دنقل، مدير أمن أسيوط، ولفيفٍ من قيادات المديرية، ورئيس حي غرب، إلى موقع الحادث، وتم فرض كردون أمني ونقل المتوفين والمصابين لمستشفى أسيوط الجامعي والشاملة، واستدعاء النيابة، وتكليف فريق من البحث الجنائي بإجراء المعاينة .