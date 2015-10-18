تأخر فتح 7 لجان بالقوصية بأسيوط يتسبب فى الاستياء بين المواطنين

شهد مركز القوصية بأسيوط تأخر فتح 7 لجان وهم لجنة رقم 23 بمدرسة المنشاة الصغري الابتدائية ولجنة رقم 10 بمعهد الفتيات الثانوى الازهرى ،ولجنة رقم 6 فى مدرسة النصر الاعادادية بالقوصية ،ولجنة رقم 19 بمدرسة الثانوية بنين ولجنة رقم 13 بمعهد الفتيات الثانوى الازهرى ولجنة مدرسة التتالية الاعدادية المشتركة ، بسبب تأخر وصول القضاة مما تسبب فى حدوث استياء بين المواطنين .كانت قد فتحت اللجان الانتخابية ابوابها صباح اليوم بمحافظة اسيوط انتظارا للناخبين وسط تكثيف امني مشدد من قبل الشرطة والقوات المسلحة كما تواجد موكلي المرشحين داخل اللجان استعداد لوصول الناخبين.ويشارإلى أن محافظة اسيوط بها ٢ مليون و٣٤٩ الف مواطن يحق لهم التصويت وعدد المرشحين ١٨٢ مرشح ب٩ دوائر

وانطلقت، صباح اليوم، المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب في 14 محافظة، وتستمر حتى التاسعة مساءً على مدى يومين، و27 مليون ناخب مقيدون في قاعدة البيانات يحق لهم التصويت من أصل 55.6 مليون في أكثر من 100 لجنة عامة على مستوى محافظات الجمهورية، وسط مراقبة من عدد من المنظمات الدولية، وتأمين من قوات الجيش والشرطة.

و يصوت الناخبين لاختيار قائمة من الـ 4 المتنافسة فى قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد وهى ” في حب مصر “و ” إئتلاف الجبهة الوطنية وتيار الاستقلال”و ” نداء مصر” و”كتلة الصحوة الوطنية المستقلة “.

ويضم قطاع الصعيد محافظات الجيزة وبنى سويف والمنيا واسيوط وسوهاج والاقصر وقنا واسوان و الفيوم والوادى الجديد والبحر الاحمر لتفوز قائمة واحدة بـ 45 نائبا فى برلمان 2015.