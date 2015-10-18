أخبار عاجلة

بالتفاصيل: تعرف على التحويلات المرورية في سيدى جابر بالإسكندرية.. والتنفيذ اليوم -
أبو ريدة: البطولة العربية ستعيد السياحة للبلاد من جديد -
صفات و مميزات برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
القاهرة أبوظبي - الجمعة 7 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
جارديم: «موناكو جاهز لأنجيه.. ومبابي يحتاج للحفاظ على نفسه» -
صحيفة إيطالية: محمد صلاح يقترب من البريميرليج -
برنامج مساء dmc مع أسامة كمال - حلقة الجمعة 7-4-2017 - Masaa Dmc -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

تأخر فتح 7 لجان بالقوصية بأسيوط يتسبب فى الاستياء بين المواطنين

Google+ Print
تأخر فتح 7 لجان بالقوصية بأسيوط يتسبب فى الاستياء بين المواطنين تأخر فتح 7 لجان بالقوصية بأسيوط يتسبب فى الاستياء بين المواطنين

أرشيفية

شهد مركز القوصية بأسيوط تأخر فتح 7 لجان وهم لجنة رقم 23 بمدرسة المنشاة الصغري الابتدائية ولجنة رقم 10 بمعهد الفتيات الثانوى الازهرى ،ولجنة رقم 6 فى مدرسة النصر الاعادادية بالقوصية ،ولجنة رقم 19 بمدرسة الثانوية بنين ولجنة رقم 13 بمعهد الفتيات الثانوى الازهرى ولجنة مدرسة التتالية الاعدادية المشتركة ، بسبب تأخر وصول القضاة مما تسبب فى حدوث استياء بين المواطنين .كانت قد فتحت اللجان الانتخابية ابوابها صباح اليوم بمحافظة اسيوط انتظارا للناخبين وسط تكثيف امني مشدد من قبل الشرطة والقوات المسلحة كما تواجد موكلي المرشحين داخل اللجان استعداد لوصول الناخبين.ويشارإلى أن محافظة اسيوط بها ٢ مليون و٣٤٩ الف مواطن يحق لهم التصويت وعدد المرشحين ١٨٢ مرشح ب٩ دوائر

وانطلقت، صباح اليوم، المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب في 14 محافظة، وتستمر حتى التاسعة مساءً على مدى يومين، و27 مليون ناخب مقيدون في قاعدة البيانات يحق لهم التصويت من أصل 55.6 مليون في أكثر من 100 لجنة عامة على مستوى محافظات الجمهورية، وسط مراقبة من عدد من المنظمات الدولية، وتأمين من قوات الجيش والشرطة.

و يصوت الناخبين لاختيار قائمة من الـ 4 المتنافسة فى قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد وهى ” في حب “و ” إئتلاف الجبهة الوطنية وتيار الاستقلال”و ” نداء مصر” و”كتلة الصحوة الوطنية المستقلة “.

ويضم قطاع الصعيد محافظات الجيزة وبنى سويف والمنيا واسيوط وسوهاج والاقصر وقنا واسوان و الفيوم والوادى الجديد والبحر الاحمر لتفوز قائمة واحدة بـ 45 نائبا فى برلمان 2015.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر

مساء dmc - ابراهيم سرحان " دور مجلس المدفوعات التنسيق بين الجهات المختلفة والقطاع المصرفي"

مساء dmc - ابراهيم سرحان " دور مجلس المدفوعات التنسيق بين الجهات المختلفة والقطاع المصرفي"

القاهرة أبوظبي: قصة نجاح عمرو وردة نجم منتخب مصر وفريق باوك اليوناني

القاهرة أبوظبي: قصة نجاح عمرو وردة نجم منتخب مصر وفريق باوك اليوناني

جدة أوباما للمصريين: «تحلوا بالرحمة.. وتأسوا بالنبي محمد»

جدة أوباما للمصريين: «تحلوا بالرحمة.. وتأسوا بالنبي محمد»