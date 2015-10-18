تجمهر أهالي إحدى القرى بأسوان إثر تأخر فتح 3 لجان لمدة ساعتين

قام العشرات من أهالي قرية المنصورية التابعة لمركز دراو بالتجمهر أمام مدرسة “المنصورية قبلي”، الإعدادية، والتي يوجد بها اللجان “41-42-43″، وكان قد تأخر فتح اللجان الـ 3 لمدة ساعتين، وذلك بسبب تأخر وصول المستشارين المشرفين على هذه اللجان.

وأكد المستشار محمد عفيفي، رئيس اللجنة العامة للانتخابات بأسوان، انتظام العملية الانتخابية في جميع لجان المحافظة، موضحًا أن غرفة عمليات اللجنة العامة للانتخابات بمحكمة أسوان الابتدائية، لم تتلقى أي بلاغات بشكلٍ رسمي عن وجود لجان لم تفتح أبوابها حتى الساعة الـ 11 صباحًا.