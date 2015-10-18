أخبار عاجلة

بالتفاصيل: تعرف على التحويلات المرورية في سيدى جابر بالإسكندرية.. والتنفيذ اليوم -
أبو ريدة: البطولة العربية ستعيد السياحة للبلاد من جديد -
صفات و مميزات برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
القاهرة أبوظبي - الجمعة 7 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
جارديم: «موناكو جاهز لأنجيه.. ومبابي يحتاج للحفاظ على نفسه» -
صحيفة إيطالية: محمد صلاح يقترب من البريميرليج -
برنامج مساء dmc مع أسامة كمال - حلقة الجمعة 7-4-2017 - Masaa Dmc -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

بعد صناعته لهدفين.. أوزيل يحقق رقما قاريا لم يبلغه سوى لاعب واحد فقط عبر التاريخ

Google+ Print
بعد صناعته لهدفين.. أوزيل يحقق رقما قاريا لم يبلغه سوى لاعب واحد فقط عبر التاريخ بعد صناعته لهدفين.. أوزيل يحقق رقما قاريا لم يبلغه سوى لاعب واحد فقط عبر التاريخ

قدم ميسوت أوزيل لاعب أرسنال عرضا رائعا ليقود فريقه للفوز بثلاثة أهداف دون رد على المضيف واتفورد في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وصنع الدولي الألماني هدفين ليرتقي أرسنال للمركز الثاني برصيد 19 نقطة مبتعدا عن مانشستر سيتي المتصدر بنقطتين.

وبلغ لاعب ريال مدريد السابق رقما لم يحققه سوى لاعب واحد فقط عبر التاريخ في قارة أوروبا بعد صناعته لهدفين لزميليه أليكسيس سانشيز وأوليفييه جيرو.

وأصبح صاحب الأصول التركية ثاني لاعب في تاريخ أوروبا يصنع 181 هدفا بعد الأرجنتيني المعتزل خوان ريكيلمي لاعب برشلونة وفياريال السابق.

ولعب أوزيل لأندية شالكة وفيردر بريمن وريال مدريد قبل الانتقال للمدفعجية عام 2013 مقابل 42 مليون جنيه إسترليني.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع