ما هو الرقم التاريخي الذي حافظ عليه مورينيو بقيادة تشيلسي للفوز على أستون فيلا

حقق تشيلسي الفوز الثاني على ملعبه في الدوري بالتغلب على أستون فيلا وحافظ مدربه جوزيه مورينيو على رقم تاريخي لم يُحطم منذ بدء مسيرته التدريبية مع بنفيكا عام 2000.

واستعاد تشيلسي طريق الانتصارات بعدما خسر على ملعبه الجولة الماضية 3-1 أمام ساوثهامبتون وتلقى الهزيمة الرابعة في حملة دفاعه عن اللقب.

ويعد الموسم الحالي هو البداية الأسوأ في تاريخ المدرب البرتغالي للدوري فخسر أربع مباريات وفاز في ثلاثة فقط حتى الآن بعد أول تسع جولات.

لكن ما حافظ عليه مورينيو هو أنه لم يتلق الهزيمة الثانية على التوالي على ملعبه في الدوري مع الفريق الذي يقوده وهو أمر مستمر مع البرتغالي منذ عام 2000 وحتى الآن.

فلم يتعرض مدرب بورتو وإنتر ميلان وريال مدريد لهزيمتين متتاليتين على ملعبه في مسابقة الدوري مع أي فريق دربه من قبل.

وحافظ على ذلك بتفادي الخسارة السبت أمام أستون فيلا.

وأكد مورينيو في وقت سابق أن مسؤولي تشيلسي يثقوا به كثيرا ولا يفكروا في إقالته بعد البداية السيئة للدوري نظرا لما حققه للنادي في ولايتين مختلفتين.

ويعد مورينيو واحد من أربعة مدربين فقط في تاريخ أوروبا فازوا بدوري الأبطال مع فريقين مختلفين فحصد اللقب مع بورتو عام 2004 وإنتر عام 2010.

المدربون الثلاثة الأخرين هم كارلو أنشيلوتي ويوب هاينكس وأوتمار هيتسفيلد.