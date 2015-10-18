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قرعة ملحق اليورو.. دربي اسكندنافي يفصل إبراهيموفيتش عن التأهل

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قرعة ملحق اليورو.. دربي اسكندنافي يفصل إبراهيموفيتش عن التأهل قرعة ملحق اليورو.. دربي اسكندنافي يفصل إبراهيموفيتش عن التأهل

أسفرت قرعة ملحق تصفيات أمم أوروبا 2016 المقرر إقامتها في فرنسا صيف العام المقبل عن أربع مواجهات متكافئة، كانت أهمها بين السويد والدنمارك.

ووقع السويدي مع منتخب الدنمارك في قمة سكندنافية، ستكون مباراة الذهاب فيها على الأراضي السويدية، فيما ستستضيف الدنمارك مباراة الإياب.

المباريات الأخرى أوقعت منتخب أوكرانيا في مواجهة سلوفينيا، بحيث يقام لقاء الذهاب في أوكرانيا.

وسيلتقي منتخب البوسنة مع جمهورية أيرلندا، بحيث ستكون مباراة الذهاب في البوسنة، ويلتقي الفريقان إيابا في العاصمة الأيرلندية دبلن.

أخيرا ستكون المواجهة الأخيرة بين منتخبي النرويج والمجر، وستكون مباراة الذهاب في النرويج، فيما سيكون لقاء العودة في العاصمة المجرية بودابست.

وسيتأهل المنتخبات الأربعة الفائزون بتلك المواجهات إلى بطولة أمم أوروبا المقبلة في فرنسا مباشرة، ليضافوا إلى 20 منتخبا تأهلوا بالفعل.

وستشهد البطولة مشاركة 24 منتخبا للمرة الأولى في تاريخها، بعد أن كانت تشهد مشاركة 16 فريقا فقط في السابق.

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