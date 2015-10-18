محافظ أسوان: ربط غرفة عمليات الانتخابات بمجلس الوزراء عبر الفيديو كونفرانس

ترأس اللواء مصطفى يسرى، محافظ أسوان، غرفة العمليات الرئيسية، بمبنى ديوان عام محافظة أسوان، والمزودة بوحدة الفيديو كونفرانس لمتابعة سير العملية الانتخابية بالمحافظة، وربطها مباشرة بمجلس الوزراء.

ضمت غرفة العمليات قيادات من القوات المسلحة والشرطة والقضاء والأجهزة التنفيذية.

وصرح اللواء مصطفى يسرى، بأن الغرفة ترصد سير العملية الانتخابية على مستوى الدوائر الانتخابية الخمس بالمحافظة، بالتنسيق مع غرف عمليات اللجنة العليا للانتخابات، ومديرية أمن أسوان، ومرافق الإسعاف، وإدارة النجدة، ورؤساء الوحدات المحلية على مستوى مراكز المحافظة الستة.

وأشار محافظ أسوان، إلى أن الغرفة مزودة بوحدة الفيديو كونفرانس، المتصلة بمجلس الوزراء مباشرة، لمتابعة التقارير الانتخابية أولا بأول.