خبراء المفرقعات يمشطون محيط مدرستين فى العجوزة بعد الاشتباه فى جسم غريب

وصل قبل قليل خبراء المفرقعات، إلى محيط مدرستى الوفاء الإعدادية بنين ويوسف السباعى بمنطقة العجوزة بعد الاشتباه فى وجود جسم غريب موصل بأسلاك كهربائية.

فيما قام خبراء المفرقعات بتمشيط المنطقة والتحفظ على الجسم ونقله من المنطقة بواسطة السيارة الخاصة بنقل الكلب المخصص لتمشيط المنطقة.

فى الجيزة يتنافس قرابة الـ500 مرشح على 37 مقعدا "فرديا" فى 16 دائرة هى" الجيزة - أبو النمرس والحوامدية - البدرشين - الصف - العياط - أطفيح - بولاق الدكرور - العمرانية - الطالبية - إمبابة - العجوزة - الهرم - كرداسة - مدينة 6 أكتوبر - الوراق وأوسيم - منشأة القناطر".

ويصل عدد المقيدين بجداول الناخبين فى الدوائر الـ16 حوالى 6.4 مليون ناخب بأصواتهم فى 2219 لجنة فرعية.

ويصوت الناخبون لاختيار قائمة من الـ4 المتنافسة فى قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد وهى "فى حب مصر" و"ائتلاف الجبهة الوطنية وتيار الاستقلال" و"نداء مصر" و"كتلة الصحوة الوطنية المستقلة".

ويضم قطاع الصعيد محافظات الجيزة وبنى سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج والأقصر وقنا وأسوان الفيوم والوادى الجديد والبحر الأحمر لتفوز قائمة واحدة بـ45 نائبا منهم 11 للجيزة وحدها فى برلمان 2015.

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