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شيوخ القبائل بحلايب وشلاتين يحشدون الناخبين للإدلاء بأصواتهم

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شيوخ القبائل بحلايب وشلاتين يحشدون الناخبين للإدلاء بأصواتهم شيوخ القبائل بحلايب وشلاتين يحشدون الناخبين للإدلاء بأصواتهم
قال الشيخ محمد طاهر سدو شيخ منطقة أبو رماد بحلايب وشلاتين، إن جميع قبائل المنطقة يذهبون إلى الأودية الجبلية المختلفة لحشد المواطنين وحثهم على التصويت.

وأضاف "سدو" فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن الساعات الأولى من التصويت فى مدينة الشلاتين كان مقبولا نوعا ما وسوف يزداد فى الساعات الأخيرة، مؤكدا على أن حلايب وشلاتين كان لها حلما أن يخصص لها مقعد فى البرلمان.

وتضم محافظة البحر الأحمر 3 دوائر تضم 109 لجان مركزية و142 لجنة فرعية وعدد مرشحين يزيد عن 264.7 ألف.

ويتنافس فى اللجنة الأولى "مدينة الغردقة رأس غارب" 41 مرشحا للفوز بمقعدين، حيث يصوت 174 ألفا و195 ناخبا فى 94 لجنة فرعية و65 لجنة مركزية.

وفى الدائرة الثانية مركز سفاجا وتضم "مدن سفاجا والقصير مرسى علم" يتنافس 15مرشحا على مقعد واحد ويصوت 79 ألفا و284 ناخبا فى 43 لجنة فرعية و39 لجنة مركزية.

وفى الدائرة الثالثة "حلايب وشلاتين" ومقرها مركز مدينة الشلاتين "يتنافس 4 مرشحين على مقعدها الوحيد لحصد أصوات 11 ألفا و269 ناخبا يصوتون فى 5 لجان فرعية تشرف عليها 5 لجان مركزية".

كما يصوت الناخبون لاختيار قائمة من الـ4 المتنافسة فى قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد، وهى "فى حب " و"ائتلاف الجبهة الوطنية وتيار الاستقلال" و"نداء مصر" و"كتلة الصحوة الوطنية المستقلة".

ويضم قطاع الصعيد محافظات الجيزة وبنى سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج والأقصر وقنا وأسوان والفيوم والوادى الجديد والبحر الأحمر، لتفوز قائمة واحدة بـ45 نائبا فى برلمان 2015.
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