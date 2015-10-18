جامعة قناة السويس تستأنف نشاط قوافل الإصحاح البيئي

أعلن الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة القناة انة تتوجه غدا الاثنين قوافل الاصحاح البيئى بجامعة قناة السويس الى محافظة شمال سيناء وبالتحديد قرية الروضة ببئر العبد وضمن خطة نشاط القوافل خلال الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الحالي ويتم الكشف على اهالى المنطقة طبيا وتقديم خدمات بيطرية وزراعية لهم .

وياتي ذلك ضمن أهداف الجامعة التي تسعي لخدمة المجتمع المحيط بها وبدعم ورعاية من الدكتور ممدوح غراب رئيس الجامعة وحرصه علي مواصلة القوافل لعملها ومع العمل علي تطويرها وتقديم خدمة أكثر تميزا لمواطني المجتمع المحلي. ويشرف علي القوافل الدكتور عاطف أبو النور نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

والذى اكد ان هناك خطة عمل للقوافل تشمل محافظات الاسماعيلية والسويس وجنوب وشمال سيناء وتستمر حتى الأسبوع الثالث من شهر ديسمبر المقبل

>وقال المهندس عامر محمد احمد مدير عام مشروعات البيئة ان القوافل التي تنظمها قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة يضم اساتذة متخصصون من مختلف الكليات المشاركة وتسعي كل قافلة إلي تقديم خدمات طبية وصيدلية وبيطرية وإرشادات في مختلف الإتجاهات لمواطني المنطقة التي تزورها .، هذا وتتوجه القافلة الأسبوع القادم الى قرية السلام بالقنطرة شرق بمحافظة الاسماعيلية