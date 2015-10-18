موظفو المحليات ينزعون لافتة دعائية بالقرب من مركز اقتراع بأسوان

قام موظفو الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان منذ قليل بنزع لافتة دعائية معلقة بجوار المدرسة الثانوية التجريبية بمدينة أسوان والتى يوجد بها مركز اقتراع، وذلك بناء على أوامر أحد أعضاء الهيئات القضائية المشرفة على الانتخابات بأسوان مراعاة لضوابط الدعاية الانتخابية.

من ناحية أخرى تتواصل أعمال إزالة اللافتات الدعائية الموجودة أمام مراكز الاقتراع بمحافظة أسوان مع أول أيام انعقاد الانتخابات البرلمانية التى تجرى بأسوان ضمن محافظات المرحلة الأولى التى تضم 14 محافظة.

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