مدير أمن الغربية يتفقد خدمات تأمين مداخل مدينة طنطا

الغربية عادل ضرة

تفقد اللواء نبيل عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية لأمن الغربية صباح اليوم الأحد نقاط ومنافذ الفرز بمدينة طنطا مزلقان ترعة القاصد نهاية سكة المحلة الكبرى ، تقاطع شارع الجلاء مع الطريق السريع " كوبرى فاروق " ،وأمام نقطة مرور سبرباى ،ونقطة مرور سالم ،شارع النادى أمام طنطا اسكان وخدمات تأمين الجامعات وجاهزيتها للتعامل مع اى تداعيات أمنية محتملة بمناسبة احتفالات بمولد العارف بالله سيدي أحمد البدوي

>وقام مدير الأمن بتوجيه الضباط والقوات بملاحظة الحالة وتوسيع دائرة الاشتباه السياسى والجنائى وإجراء الاستيقاف القانونى وضبط كل ما من شأنه الإخلال بالأمن والتأكيد على شدة اليقظة وتوخى الحيطة والحذر في التعامل مع المترددين على المنشات الهامة وتوسيع دائرة الاشتباه السياسي والجنائي و التأكيد على احترام حقوق الإنسان وحسن معاملة المواطنين.

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