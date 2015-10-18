عودة الحركة المرورية لطبيعتها بطريق مصر إسكندرية الزراعى

تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية بالاشتراك مع إدارة المرور من إعادة حركة المرور بطريق "القاهرة- الإسكندرية" الزراعى باتجاه بنها بعد توقف إثر سقوط كمية من الزلط من حمولة سيارة مجهولة.

تلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية إخطارا بالواقعة من مأمور مركز قليوب، يفيد تلقيه إخطارا من إدارة شرطة النجدة بوجود كمية من الزلط بطريق "القاهرة- الإسكندرية" الزراعى باتجاه بنها أمام كفر أبو جمعة، بالانتقال والفحص تبين سقوط كمية من الزلط من حمولة سيارة مجهولة.

تمكنت القوات من إزالة كمية الزلط وتسيير حركة المرور مرة أخرى، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 5369 إدارى مركز قليوب لسنة 2015، وجارى العرض على النيابة العامة للتحقيق.