حماس تدعو لـ"تطوير الانتفاضة" ردا على استمرار الاحتلال باقتحام الأقصى

دعت حركة "حماس" الفلسطينية اليوم الأحد إلى "تطوير الانتفاضة" الفلسطينية ضد إسرائيل ردا على استمرار اقتحام المسجد الأقصى فى شرق القدس.

وقال الناطق باسم الحركة ، سامى أبو زهرى فى بيان صحفى ، إن "استمرار اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى دليل على كذب الاحتلال بالرغبة فى التهدئة".

وأضاف أبو زهرى "لذا فإن حماس تدعو إلى تفعيل الانتفاضة وتطويرها بأكبر درجة ممكنة لحماية الأقصى ومواجهة الجرائم الإسرائيلية".

وتحدثت مصادر فلسطينية عن دخول جماعات من المستوطنين اليهود إلى داخل باحات المسجد الأقصى فى شرق القدس صباح اليوم ومنع مصلين فلسطينيين خلال ذلك من دخوله.

يأتى ذلك فيما أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو رفضه لمشروع قرار فرنسى مطروح على مجلس الأمن الدولى يقضى بإيفاد مراقبين دوليين إلى الأماكن المقدسة فى مدينة القدس.

وأكد نتنياهو ، وفق ما نقلت عنه الإذاعة الإسرائيلية العامة خلال الاجتماع الأسبوعى لحكومته ، أن إسرائيل تحافظ على الوضع القائم فى المسجد الأقصى دون تغيير.

وقتل 43 فلسطينيا وسبعة إسرائيليين ضمن موجة توتر مستمرة بين الجانبين منذ مطلع الشهر الجارى على خلفية اتهامات متبادلة فيما يتعلق بمكانة المسجد الأقصى ودخول اليهود إلى باحاته.