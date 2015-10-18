حبس المبلغين فى واقعة قتل ربة منزل وشقيقيها لزوجها منذ 8 سنوات بحدائق القبة

وكشفت تحقيقات النيابة مع المبلغين "شقيقات" المتهمة الأولى عن علمهم بتفاصيل الواقعة وتسترهم على المتهمين دون إبلاغ الأجهزة الأمنية بالجريمة، ووجهت لهم النيابة تهمة التستر على جريمة قتل .
وكان قد أمر أحمد لبيب رئيس نيابة حوادث غرب القاهرة الكلية بإشراف المستشار إبراهيم صالح المحامى العام الأول لنيابات غرب القاهرة، بحبس ربة منزل وشقيقيها 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بقتل زوج المتهمة الأولى منذ 8 سنوات وتقطيعه إلى أجزاء ووضعه داخل أكياس والتخلص من بقايا الجثة بترعة الإسماعيلية .
وكانت معلومات وردت لضباط مباحث قسم شرطة حدائق القبة مفادها، أن "ف م ا - ربة منزل" وشقيقها من الأم "م س ح - عاطل" وشقيقهما "م س ح - عاطل"، قتلوا "ط ف ع- عاطل" والسابق اتهامه فى 21 قضية مخدرات بالتخلص من الجثة بإلقائها بترعة الإسماعيلية، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة والتى أمرت بما سبق.
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