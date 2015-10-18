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زيزو: أعاقب رمضان؟ ماذا عن كهربا أمام النجم الساحلي

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زيزو: أعاقب رمضان؟ ماذا عن كهربا أمام النجم الساحلي زيزو: أعاقب رمضان؟ ماذا عن كهربا أمام النجم الساحلي

قال عبد العزيز عبد الشافي "زيزو" مدرب الأهلي المؤقت إنه لن يعاقب لاعبه رمضان صبحي بعد وقوفه على الكرة أمام الزمالك في كأس السوبر المصرية التي توج بها فريقه.

وكاد الحكم أن يلغي المباراة بعد اشتباك اللاعبين بسب وقوف رمضان صبحي على الكرة والأهلي متقدما 3-1 وهو ما اعتبره لاعبو الزمالك استفزازا لهم.

وطالب الزمالك مسؤولي الأهلي بالتصدي لأفعال رمضان بعدما كرر وقوفه على الكرة عقب لقاء الدوري الذي فاز به الأخير 2-0.

وقال زيزو لقناة اليوم:"لن أعاقب رمضان صبحي. لماذا أعاقبه؟"

وأضاف "هو يقوم بهذه الحركة كثيرا في المران وهي صعبة للغاية وتنم عن مهارة رائعة".

وأردف "لماذا لم يعتبر الزمالك وقوف محمود كهربا على الكرة استفزازا للنجم الساحلي في مباراة الكونفدرالية؟ ولماذا لم يعتبر الحكم هذا استهزاء بالخصم؟"

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فيديو اليوم السابع