زيزو: هذا هو رأيي في فيريرا مدرب الزمالك

كشف عبد العزيز عبد الشافي "زيزو" مدرب الأهلي المؤقت عن رأيه في جوزفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك الذي خسر كأس السوبر المصرية بنتيجة 3-2 أمام غريمه التقليدي.

وأكد مرتضى منصور رئيس الزمالك عقب المباراة أن مدربه البرتغالي "فاشل" وأنه سيسعى لإبعاده عن الفريق قبل أن يجتمعان ويقرر استمراره حتى إشعار أخر.

وقاد فيريرا الزمالك للفوز بالدوري الـ12 في تاريخ النادي وأحرز الثنائية المحلية التي غابت عن الفريق منذ عام 1988 وتغلب على الأهلي الذي لم يخسر القمة منذ عام 2007.

وسؤل زيزو عن رأيه في فيريرا فأجاب قائلا لقناة اليوم:"دائما أحكم على المدرب من تصريحاته وهذا الرجل كلامه متزن للغاية".

وأضاف "تصريحاته تعكس الخبرات المتراكمة التي يمتلكها وهو مميز جدا ويستحق كامل التقدير والتوقير".